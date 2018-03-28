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  4. 28 Mart 2018 12:23

Türkiye ile ABD'den Menbiç zirvesi ! Tarih belli oldu

Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ümit Yalçın 30 Mart'ta ABD'ye gidiyor.

Türkiye ile ABD'den Menbiç zirvesi ! Tarih belli oldu
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ABD ile Menbiç görüşmelerinin tarihi belli oldu. Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ümit Yalçın 30 Mart'ta ABD'ye gidiyor.

Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ümit Yalçın, ABD ile ortak mekanizma çerçevesinde görüşmelerde bulunacak. 

Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Yalçın'ın ABD Dışişleri Bakan yardımcısı John J. Sullivan  ile görüşmesi bekleniyor. 

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında şöyle denildi: 

"Sayın Müsteşarımızın Vaşington’da ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı John J. Sullivan’la yapacağı görüşmelerde, Türkiye-ABD ilişkileri ile bölgesel ve uluslararası konuların ele alınması, ayrıca 8-9 Mart 2018 tarihlerinde Vaşington’da düzenlenen Çalışma Grubu toplantılarının sonuçlarının değerlendirilmesi öngörülmektedir."

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dışişleri , menbiç
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