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  4. 10 Ekim 2019 08:49

Türkiye'nin konuşulduğu canlı yayın sosyal medyada olay oldu

Amerikan NBC News muhabiri Courtney Kube, Türkiye'nin dün başlattığı Barış Pınarı Harekatı haberini sunarken, canlı yayında ilginç anlar yaşandı.

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Kube, Türkiye’nin operasyonuna ilişkin konuşurken stüdyoya dört yaşındaki oğlu girdi.

NBC News için ulusal güvenlik haberleri yapan Kube, oğlunun geldiğini görünce şaşırıp kamera açısına girmemesini sağlamaya çalıştı.

Ancak minik Ryan’ın hiçbir yere gitmeye niyeti yoktu ve annesinin dikkatini çekmek için her şeyi yaptı.

Courtney Kute da çaresiz kalınca “Affedersiniz, çocuklarımı burada” dedi.

Cute, dört yaşındaki Ryan ile ikizini işe getirmek zorunda olduğunu söyledi.

Ryan’ın canlı yayını tüm sempatikliğiyle kestiği o anlar ise sosyal medyada viral oldu.

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