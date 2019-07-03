Türkiye'ye yaptırım hala masada !

Reuters’a konuşan ABD’li yetkililer, Beyaz Saray’ın Türkiye’ye yaptırım uygulama ve F-35 programından çıkarma planında şu ana kadar bir değişiklik olmadığını belirttiler.

ABD Başkanı Trump, Osaka’daki G20 Zirvesi’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan’la bir araya gelmişti. Trump sonrasında düzenlediği basın toplantısında Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi almaya mecbur bırakıldığının altını çizmişti.

Bu konuda selefi eski ABD Başkanı Barack Obama’yı suçlayan Trump, Türkiye’ye adil davranılmadığını ifade etmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da G20 sonrası yaptığı açıklamada, Trump’ın açıklamaları üzerine muhtemel yaptırımlara ilişkin şu yorumda bulunmuştu:

“Öyle bir şeyin olmayacağını da kendisinden özellikle dinlemiş olduk.”

TRUMP ERTELEME YETKİSİNE SAHİP

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, “ABD, S-400’ü satın alması halinde CAATSA kanunu dolayısıyla yaptırımlara maruz kalacağını, F-35 programının satın alma ve sanayi paylaşımı (unsurlarına) katılımının askıya alınması dahil son derece ciddi ve olumsuz sonuçlarla karşılaşacağını Türkiye’ye tutarlı ve net şekilde belirtti” dedi.

Pentagon Sözcüsü Hava Yarbay Mike Andrews da, “Değişen bir şey yok… Türkiye’nin Rus yapımı hava ve füze savunma sistemi F-35 programıyla uyumsuzdur. Türkiye’nin iki sisteme birden sahip olmasına izin verilemez” dedi.

Erdoğan ile kişisel ilişki kuran Trump, bunlara rağmen Türkiye’ye muafiyet tanıyıp, yaptırımları erteleme yetkisine sahip. Ancak Ankara’yı memnun edecek bu adım, Kongre’de Trump’ı destekleyen siyasetçilerin tepkisini çekebilir.