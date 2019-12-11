Türkiye'ye yaptırım yolda ! ABD Senatosu tasarıyı onayladı

ABD Senatosu Dışişleri Komisyonu’nda Türkiye’ye yaptırım öngören tasarı oylandı. Oylamada 18 evet, 4 hayır oyu çıktı.
ABD Senatosu'nun Dış İlişkiler Komitesi, Türkiye'ye Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alımı Cumhuriyetçi ve Demokrat senatörlerce hazırlanan yaptırım tasarısını görüştü. Yapılan oylamada, Türkiye'ye yönelik yaptırım öngören tasarı, 18 evet, 4 hayır oyuyla kabul edildi.
Tasarının yürürlüğe girmesi için Senato Genel Kurulu'nda onaylanması ve Temsilciler Meclisi'ndeki yasalaşma sürecinin tamamlanması öngörülüyor.
Senato komitesinde kabul edilen tasarıda, Türkiye'ye Suriye'nin kuzeydoğusundaki askeri faaliyetlerini sonlandırması çağrısı yapılıyor.
Ayrıca, Türkiye'nin S-400 füze savunma sistemini satın almasının ardından Dışişleri Bakanlığı'nın 90 gün içinde Türkiye ile ABD ilişkileri ve NATO içerisindeki rolüyle ilgili rapor hazırlaması isteniyor.
Tasarıda, Türkiye'ye silah satışının yasaklanması ve bazı üst düzey yetkililere yaptırım getirilmesi öngörülüyor.
YAPTIRIM PAKETİNDE ERDOĞAN VE AİLESİ DE VAR
Hazırlanan yasa tasarısına göre şu isimlere yaptırımlar uygulanacak:
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
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