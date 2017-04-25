Sihirbazların sırrı deşifre oldu; işte o gösterinin sırrı
Sihirbazların sırrı deşifre oldu; işte o gösterinin sırrı
Milyonlarca çalışana büyük müjde ! Artık tazminat yanmayacak
Milyonlarca çalışana büyük müjde ! Artık tazminat yanmayacak
Bugün benzin almayın; büyük indirim geliyor !
Bugün benzin almayın; büyük indirim geliyor !
Doların freni patladı; yokuş aşağı tam gaz iniyor !
Doların freni patladı; yokuş aşağı tam gaz iniyor !
Dünya diken üzerinde ! Nükleer denizaltı kıyıya yanaştı...
Dünya diken üzerinde ! Nükleer denizaltı kıyıya yanaştı...
İbrahim Erkal için kahreden açıklama
İbrahim Erkal için kahreden açıklama
Kuleli Askeri Lisesi'nin akıbeti belli oldu
Kuleli Askeri Lisesi'nin akıbeti belli oldu
Obama aylar sonra ortaya çıktı, yeni görevini açıkladı
Obama aylar sonra ortaya çıktı, yeni görevini açıkladı
  1. 25 Nisan 2017 09:51

Türkler ve Ermeniler karşı karşıya geldi

ABD'nin başkenti Washington'da, Ermenilerin 1915 yılı olaylarının yıl dönümü kabul ettikleri 24 Nisan dolayısıyla Türk Büyükelçiliği önünde Türkler ve Ermeniler karşılıklı gösterilerini gerçekleştirdi.

Türkler ve Ermeniler karşı karşıya geldi
A+ A-

Her sene, ABD'nin başkenti Washington'ın etrafındaki Ermenilerin, 1915 yılı olaylarının yıl dönümü kabul ettikleri 24 Nisan'da Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği önünde protesto düzenlemelerine karşı Türk toplumu da Ermeni iddialarını protesto etti.

Günler öncesinden Büyükelçilik önünü Ermenilere bırakmamak için çadır kurarak nöbet tutan Türkler, gece-gündüz çadır bölgesinden ayrılmadı. Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesinin (TASC) desteklediği organizasyonun son gününde Büyükelçilik önünde Türkler ve Ermeniler karşılıklı olarak protestolarını gerçekleştirdi.

Büyükelçiliğin korkuluklarına Türk bayrakları asan Türk vatandaşları, İstiklal Marşı'nı okuyarak başladıkları gösteride, Ermeni iddialarını reddeden sloganlar attı.

Karşı kaldırımda toplanan Ermeni protestocular ise 1915 olaylarıyla ilgili pankartlar açtı ve sloganlar attı. Önceki yıllara kıyasla daha az kişinin toplandığı görülen protesto, olaysız sona erdi.

AA

gösteri , washington , türkler , ermeniler