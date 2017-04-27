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  1. 27 Nisan 2017 14:57

Uber sürücüsü bir kadına tecavüz etmekten yargılanıyor

Uber sürücüsü Amerika’da Kaliforniya eyaletinde bir kadına tecavüz etmekten suçlanıyor. Durum doğru çıkarsa eğer, sürücü için çok ciddi bir hapis cezası söz konusu. Elbette bunların yanı sıra Uber için bir engelleme ülkeler arasında gelebilir.

Uber sürücüsü bir kadına tecavüz etmekten yargılanıyor
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Son dönemlerde Uber hakkında ardı arkası kesilmeyen birçok kötü haber duymaya başladık. Şimdi de Uber için bir yeni kötü haber daha gündeme geldi. Bu haber ile birlikte Uber’in mezarı artık kazılabilir. Amerika’da Kaliforniya eyaletinde Newport Plajı’nda lüks sahil kendinde bir toplantının bitişinden hemen sonra evine gitmek isteyen bir kadın Uber taksiyi çağırdı. Kadın yolcu Uber taksiye bindikten sonra, cinsel bir tacize uğradığı iddiasıyla Uber söförüne hemen dava açtı. Hemen sonra ise Uber sürücüsünün böyle bir suçlamayla karşı karşıya kalması, Uber’in Amerika’da yasaklanmasını gerektirebilir. Bu bakımdan Uber kısa süre içerisinde iflas edebilir.

Uber Sürücüsü Angel Sanchez 36 yaşında bir kişi. Kaliforniya Santa Ana’da yolcu kadının evine yakın bir köşede gerçekleşen bu saldırının gerçekleştiği gün ise 30 Mart olarak belirtildi. Hemen bir gün sonra ise sürücü aniden tutuklanmış durumda. Önümüzdeki hafta içi ilk mahkemesine çıkması beklenen Sanschez eğer suçlu durumunda bulunursa, en az 8 yıldan başlayacak bir hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.

Sürücü Sanchez, Uber’de Araba Kullanmaktan Men Edildi!
Uber sözcüsü ise bir açıklamada bulunarak şu sözleri ifade etti: “ Sürücümüzün polise vermiş olduğu bilgiler elbette özel olmak zorumda. Uber, soruşturma hakkında tüm detaylarla beraber hem mahkeme hem de polisle beraber çalışma içerisine girmiş ve çalışacaktır” şeklinde açıklamalarıyla beraber son olarak Sanchez, Uber’de araba kullanmaktan men edildi şeklinde bir açıklamada yaptı.

Savcılar ise kadının newport Beach’teki toplantısından sonra, eve gitmek istediğinden Ubet taksi çağırdığını söyledi. Sanchez kurbanını taciz etmeden hemen önce Santa Ana’nın sakin alanlarına doğru sürdüğü ortaya çıktı. Saldırıya karşılık yolcu kadın, Sanchez’in aracınan kaçmış ve hemen 911’i aramış.

Eğer davayı yolcu kadın kazanırsa, artık Uber diye bir platform kalmayacak ve kendi mezarını kendisi kazacak gibi duruyor.

 

TeknoEkip.com

sürücü , uber , amerika , abd , tecavüz