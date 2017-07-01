Uçağın otobana düşüş anı kamerada

Uçak otobana çakıldı! Düşme anı kamerada



Cesna 310 tipi bir uçak Los Angeles John Way hava alanından havalandıktan kısa bir süre sonra Irvine’de MacArthur’un kuzeyinde otobana düştü.

Uçak dün mahalli saatle 09.35’te yola çakıldı. Uçak otobana düşmeden birkaç saniye önce pilot yardım çağrısında bulunarak, “Hava alanına dönemiyorum” mesajını verdi.

Federal Havacılık İdaresi’den Lan Gregor, uçağın otobana düşme anında bir arabaya çarparak alev aldığını söyledi. Kazanın oluş sebebi hakkında bir açıklama yapılmadı.

Uçakta bulunan pilot ve bir kadının uçağın enkazından çıkarılarak bir hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Dirseğinden hafif yaralanan uçağın çarptığı arabasının sürücüsü, “Arkamı döndüğüm zaman içinde bir yolcu olan ve yanmakta olan uçağı gördüm. Etrafımızı alevler sarmıştı Bize büyük bir şeyin çarptığını sandım. Arabayı kontrol altına almaya çalıştım. Arabadakilerin canlı olduğunu gördüğüm zaman kurtulduğumuz için bir birimize sarıldık” dedi.

Uçağın düşme anı o anda otobanda seyahat eden bir sürücü tarafından kayda alındı. Olayda başka yaralanan olmadı. İtfaiyenin yangını söndürme çalışmaları sürerken uzun araba kuyruğu oluştu. Uçağın düşme görüntüleri sosyal medyada yayınlandı.