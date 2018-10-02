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  4. 02 Ekim 2018 11:14

Uçakta rezalet ! Kadın yolcu ortalığı karıştırdı

Southwest Havayolu şirketine ait uçakta ırkçılık yapan kadın yolcu ABD'nin gündemine oturdu.

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Southwest Havayolu şirketinde yaşanan olay Amerika'yı karıştırdı.

Bir kadın yolcu ırkçı hakaretleri yüzünden uçaktan atıldı. Olay anını başka bir yolcu cep telefonuyla görüntüledi.

Pazar günü Chicago'dan Houstan'a giden uçakta yaşananlar şöyle gerçekleşti; 

Kabin ekibinden bir kişi uçak havalanırken yolcuları kontrol etmeye başladı. Kadın yolculardan birinin önündeki sehpanın açık olduğunu gören kabin memuru kadını uyardı ve sehpayı kapamasını istedi. Kadın yolcu bir anda ayağa kalktı ve ırkçı hakaretlerde bulundu. Yaşananları diğer yolcular cep telefonuyla kaydetti.

Sinirli yolcu hemen uçaktan atıldı. Uçak 1 saat rötarlı kalkış yapmak zorunda kaldı.

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