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  4. 03 Kasım 2018 11:55

Uçakta tecavüz rezaleti !

ABD'de uçağa binen bir kadın, uçakta tecavüze uğradı.

Uçakta tecavüz rezaleti !
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ABD, uçak tuvaletindeki cinsel saldırıyı konuşuyor.

32 yaşındaki Aubrey Lane, 2017 Haziranında bindiği American Airlines uçağında iğrenç bir olay yaşadığını söyledi.

Phoenix’ten New York City’e gitmek için uçağa binen kadın, kendisini takip eden sarhoş bir erkeğin, tuvalette cinsel saldırıda bulunduğunu ifade etti.

Olayı anlattığı uçuş görevlilerinin de hiçbir şey yapmadığını belirtti.

Lane uçak iner inmez hastaneye gittiğini, ancak kendisine tecavüz eden kişinin gözaltına bile alınmadığını bildirdi.

Havayolu şirketine, kendisini koruyamadıkları gerekçesiyle dava açtı

Milliyet

tuvalet , uçak , tecavüz , abd , cinsel saldırı
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