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  4. 24 Aralık 2018 21:17

Ünlü iş kadını hayatını kaybetti

ABD'de eşi ile açtıkları restoran zinciriyle tanınan Seçil Özpağda hayatını kaybetti.

Ünlü iş kadını hayatını kaybetti
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ABD'nin Teksas eyaletinde eşi ile açtıkları fast food restoran zinciriyle tanınan 2 çocuk annesi Seçil Özpağda (40), omurilik kanserinden yaşamını yitirdi. İznikli Özpağda'nın Teksas'ta toprağa verileceği öğrenildi.

Bursa'nın İznik ilçesi nüfusuna kayıtlı Seçil Özpağda, ABD'nin Teksas eyaletinde eşi Mehmet Özpağda ile yıllar önce fast food ürünler satan restoran açtı. Müşterilerine sunduğu ürünlerle çevresinde gittikçe tanınan Özpağda çifti, zincir restoran kurdu. Ancak, bir süre önce rahatsızlanan Seçil Özpağda'ya omurilik kanseri teşhisi konuldu. Yaklaşık 2 aydır kanser tedavisi gören Özpağda, bu sabah tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Seçil Özpağda'nın Teksas'ta toprağa verileceği öğrenildi.

DHA

iş kadını , teksas , fast food , abd
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