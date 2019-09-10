Ünlü otomobil firmasının kargo gemisi sulara gömüldü

ABD kıyılarına yakın bir mesafede yer alan gemide çıkan yangın sebebiyle 20 kadar personel tahliye edildi. Gemide hala 4 kişinin bulunduğu aktarıldı.
ABD Sahil Güvenlik Teşkilatı, gemide kalan 4 personele pazartesi günü ulaşıldığı ve personelin canlı olduğu bilgisini paylaştı.
ABD'nin Georgia eyaleti açıklarında yan yatan gemide mahsur kalan 4 personelin aç ve susuz kaldığı belirtildi.
ABD Sahil Güvenlik Teşkilatı, kurtarma operasyonu öncesinde personelin temel gıda ihtiyacını karşılamak için geminin bazı bölgelerinde delikler açtı.
O anlara ait görüntüler ABD Sahil Güvenlik Teşkilatının sosyal medya hesabında da paylaşıldı.
Gemide mahsur kalan personelin tahliyesi için çalışmalar sürüyor.
Yan yatan 200 metrelik gemide meydana gelen yangının sebebi henüz bilinmiyor.
Geminin ABD'de yükünü boşalttığı ve aynı limanda tekrar yeni yükleme yapıldığı bildirildi.