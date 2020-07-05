Ünlü rapçi, ABD Başkanlığı için adaylığını açıkladı

Twitter'dan paylaşım yapan ABD'li rapçi Kanye West,"Şimdi Amerika'nın vaadini Tanrı'ya güvenerek, vizyonumuzu birleştirerek ve geleceğimizi inşa ederek gerçekleştirmeliyiz. Amerika Birleşik Devletleri başkanlığı için adaylığımı açıklıyorum" dedi.

2020 Başkanlık Seçimleri için Trump ve olası Demokrat rakibi Joe Biden'e meydan okuyan West'in 3 Kasım seçimlerinden dört ay önce başkanlık için mücadele etmek konusunda ciddi olup olmadığı veya herhangi bir resmi evrak dosyalama yapıp yapmadığı henüz netlik kazanmadı.

Ancak Tesla ve Space X'in kurucusu ünlü milyarder Elon Musk, West'in Twitter gönderisine yanıt vererek "Seni destekliyorum" dedi. Eşi Kim Kardashian da eşinin Twitter paylaşımına Instagram'da yer vererek destek verdi.

Cnnturk.com'da yer alan habere göre, West, Trump'a yakın olmasıyla biliniyordu. West ve kendisi gibi ünlü karısı Kim Kardashian West, Beyaz Saray'da daha önce Trump'ı ziyaret etmişti.