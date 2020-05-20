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  4. 20 Mayıs 2020 18:32

Ünlü sunucudan koronavirüs salgını için 12 milyon dolarlık yardım

ABD’li ünlü televizyon sunucusu Oprah Winfrey, koronavirüs salgınından olumsuz etkilenen şehirler için 12 milyon dolarlık yardım yapacağını açıkladı.

Ünlü sunucudan koronavirüs salgını için 12 milyon dolarlık yardım
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Associated Press'e konuşan Winfrey, kendisine ait koronavirüs yardım fonundan Chicago, Baltimore, Nashville, Tennesse, Milwaukee ve doğduğu Mississippi’nin Kosciusko şehirlerinde bağış yapacağını söyledi.


Virüsün kısa zamanda bitmeyeceğini belirten Winfrey, “Virüs kaybolsa bile aylarca çalışamayan insanlarda bıraktığı yıkım nedeniyle ihtiyaç sahipleri olmaya devam edecek.” dedi.


Winfrey'in yapacağı bağışı 5 milyon doları Chicago’daki bakımevine, 2 milyon doları Nashville’de 10 bin kişiye yiyecek dağıtan organizasyon başta olmak üzere ilgili şehirlerde yeterli hizmet alamayan kesimlere yardım eden sivil toplum kuruluşlarına dağıtacağı kaydedildi.

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