Üstsüz dolaşmak cinsel taciz mi ?

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) bir kadın kendi evinde üvey çocuklarına sütyensiz göründüğü için cinsel tacizle suçlanıyor. Kadın ise garajda eşiyle çalışırken elbiselerinin tozlanmaması için üstünü çıkardığını savunuyor. Mahkemeye taşınan olayda kadın cinsel tacizden 10 yıla kadar hapis cezası alabilir.

ABD’de ilginç bir cinsel taciz davası yaşanıyor. Utah’ta bir kadına iki üvey çocuğu kendi evinde kadını sütyensiz gördüğü için cinsel taciz davası açtı. İddia ise Colorado eyaletinde üstsüz olmanın yasaklanmasına karşı gelmek.

Euronews’in Associated Press'ten aktardıklarına göre, sanık Tilli Buchanan’ın avukatları davanın kadın ve erkeğe giyimde farklı muamale edildiği için adil olmadığını belirterek davanın düşürülmesini istiyor.

“KENDİSİNİ FEMİNİST OLARAK GÖRDÜĞÜ…”

Savcılar ise Amerikan toplumunda genel olarak memelerin de çıplaklık olarak anlaşıldığını savunuyor. Hakim Kara Pettit ise karar verilmesi gereken konunun çok önemli olduğunu belirterek hüküm için acele etmeyeceğini ve mahkemeye devam edeceğini bildirdi.

Mahkeme belgelerine göre tacizle suçlanan kadının avukatları “müvekkillerinin kendisini feminist olarak gördüğünü ve herkesin kendi evinde cildi görünerek yürümesinin normal olduğuna inandığını” aktardı.

“KENDİ MAHREMİYET ALANIMDI”

Üvey çocuklar ise 9 ve 13 yaşında. Çocuk esirgeme kurumu yetkilileri çocukların Buchanan’a 'bağlanmadığını' görünce durumu soruşturmaya başladı ve çocukların gerçek annesi durumdan 'alarm' duymaya başladığını belirterek olayı yetkililere bildirdi.

Buchanan’ın kocası ise suçlanmıyor. Buchanan mahkeme çıkışında yaptığı açıklamada “Kendi evimde kendi mahremiyet alanımdı. Kocam da aynı şekilde giyinmiş olarak hemen yanımdaydı ve o bir şeyle suçlanmıyor.” dedi.