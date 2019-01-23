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  4. 23 Ocak 2019 16:34

Vergi sıkıntıları nedeniyle ABD'yi terketti

ABD merkezli bilgisayar güveliği yazılım şirketi McAfee'nin kurucusu vergi sıkıntıları nedeniyle ABD'yi terketti.

Vergi sıkıntıları nedeniyle ABD'yi terketti
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ABD merkezli bilgisayar güvenliği yazılım şirketi McAfee`nin kurucusu, kripto para savunucusu ve ABD başkan adayı John McAfee, ABD Ulusal Gelirler Dairesi`nin (IRS) kendisine yönelttiği suçlamalar nedeniyle ülkeyi terk ettiğini duyurdu.

ABD merkezli bilgisayar güvenliği yazılım şirketi McAfee'nin kurucusu, kripto para savunucusu ve ABD başkan adayı John McAfee, ABD Ulusal Gelirler Dairesi'nin (IRS) kendisine yönelttiği suçlamalar nedeniyle ülkeyi terk ettiğini duyurdu.

McAfee, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Tennessee eyalet mahkemesinin kendisini "yasal olmayan işlemlerde kripto para birimi kullanmak" ile suçladığına dikkat çekerek, "Sekiz yıldır vergi ödemiyorum; ancak, bunu kimseden sakladığım yok" dedi.

Söz konusu videoda kişisel yatından yaptığı açıklamada, IRS'in kendisine yönelttiği suçlamalar nedeniyle ülkeyi terk ettiğini söyledi:

"Beni susturmaya çalışıyorlar fakat ben buna izin vermeyeceğim. Bu zaman diliminde başkanlık kampanyamı botumdan yürüteceğim. Beni hapsetmelerine ve sesimi bastırmalarına izin vermeyeceğim."

Videoda ayrıca, başkanlık kampanyası kapsamında her gün Twitter hesabından bir video paylaşacağını söyleyen McAfee, kaçak olduğu sürece IRS'in kendisine resmi bir suçlamada bulunamayacağını söyledi.

Kripto para birimleri kullanımına da değinen McAfee, kripto paraların insanları "özgürleştirdiğine" dikkat çekti:

"Sık sık teknolojinin getirdiği yeniliklerle eski ve yeninin çatıştığını görüyoruz. Kripto parabirimleri de bu teknolojilerden biri ve yüksek ihtimalle ateşin icadından beri en dramatik olanı, çünkü kriptolar, insanları hükümet kontrolünden ayırarak özgürleştiriyor. Herkes özel parabirimleri kullanmaya başladığında yönetimler vergi toplayamaz hale gelecek."

DHA

mcafe , sıkıntı , abd , vergi
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