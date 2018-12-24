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  4. 24 Aralık 2018 13:43

Wikileaks yılın bombasını patlattı: Casusluk için dev hazırlık !

Türkiye'de erişime kapalı olan Wikileaks'ta Washington Yönetimi'nin casusluk faaliyetlerinde kullanmak üzere büyükelçiliklerine çok sayıda araç ve ekipman listesi hazırlattığı iddiasını gündeme taşıdı.

Wikileaks yılın bombasını patlattı: Casusluk için dev hazırlık !
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Hükümetlerin ve diğer kuruluşların gizli belgelerini sızdıran Wikileaks internet sitesi, ABD büyükelçiliklerinin casusluk için kullanılmak üzere çok sayıda araç ve ekipman listesi hazırladığını iddia etti.

Wikileaks internet sitesi Cuma günü yayınladığı "Alışveriş Listesi"nde dünya genelinde ABD büyükelçiliklerinin tedarik edilmesi istenen araçların listelerinin yer aldığı 16 binden fazla döküman yayınladı.

Belgelerdeki listeye göre büyükelçiliklerden biri, casus kamerası olarak kullanılmak üzere 100’den fazla saat, düğme, kalem, şapka ve kravat sipariş ettiği yer alıyor.

Wikileaks, Twitter hesabından Kolombiya’daki ABD Büyükelçiliği’nin 8 Mayıs 2017 tarihli alışveriş listesindeki casus şapkaları, gözlükleri, kameraları, gece sensöreri ve dürbün sipariş listesini yayınladı.

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