Yasak aşkta korkunç son ! Hamile ablasını öldürdü

Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletinin Colony kentinde, 8 aylık hamile olduğu öğrenilen abla, erkek kardeşi tarafından boğularak öldürüldü. Kentten yarım saat uzaklıkta bir bölgede cesedi bulunan 23 yaşındaki Viridiano Arevalo, 8 gündür kayıptı. Erkek arkadaşının ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, genç kadının kentten yarım saat uzaklıkta bir bölgede cesedini buldu.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDE ERKEK KARDEŞİNE RASTLANDI

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kadının cesedinin bulunduğu bölgede 19 yaşındaki erkek kardeşi Eduardo Arevalo'nun görüntülerine rastladı.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Görüntüleri tespit edilen erkek kardeş, polis tarafından gözaltına alındı. Zanlı, gözaltında suçu işlediğini kabul etti.

"ONDAN UTANIYORDUK"

Gözaltında ifadesi alınan zanlı, ablasının evlilik dışı hamile kaldığını, ailesi olarak rezil olduklarını ve ondan utandıklarını, onun bu dünyada olmaması gerektiğini düşündüğü için yastıkla boğduğunu söyledi. Ablasını önce yastıkla boğarak öldüren saldırgan, ardından cesedini otomobilinin bagajına koyarak kentten yarım saat uzaklıktaki bir bölgede bıraktı.

ODASINA NOT BIRAKTI, İNTİHAR SÜSÜ VERMEK İSTEDİ

Ablasını boğarak öldüren zanlı, olaya intihar süsü verebilmek için ablasının odasına üzerinde "Ölmek istiyorum" yazılı bir not bıraktı.

BEBEK, ERKEK ARKADAŞINA AİT

Cinayet olayıyla ilgili açıklama yapan bir yetkili, 8 aylık hamile olan Viridiano Arevalo'nun bebeğinin ismi açıklanmayan erkek arkadaşından olduğunu söyledi.

KATİL TUTUKLANDI

Öte yandan abla katili kardeşin çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı öğrenilirken, 6 gün önce ablanın kayıp olduğuyla ilgili ulusal ve yerel basında bir çok haber yayınlandığı görüldü.