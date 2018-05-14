''Yeni Reza Zarrab davaları yolda !''

Amerika Başkanı Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, İran’la iş yapan Avrupalı şirketlere Amerika’nın yaptırım uygulama olasılığını "muhtemel" olarak niteledi.

Bolton bu açıklamayı Amerikan CNN televizyonuna yaptı.

Bolton, Amerika’nın yaptırım uygulayıp uygulamayacağı konusundaki soruya cevaben, “Bu muhtemel. Bu diğer hükümetlerin davranışlarına bağlı” dedi.

Bolton, “Sanırım Avrupalılar bizimle birlikte olmalarının kendi çıkarlarına olduğunu görecekler” ifadesini kullandı.

Bolton, Başkan Trump’ın İran’da rejim değişikliği arayışında olabileceği ya da Amerikan ordusunun İran’ın nükleer tesisilerine saldırı düzenleme ihtimaliyle ilgili sorulara doğrudan yanıt vermedi.