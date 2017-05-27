Yolcu uçağının kapısını açıp uçaktan atladı

ABD’nin Kuzey Carolina eyaletinde bir adam, kalkışa dakikalar kala uçağın kapısını açarak piste atladı. Çılgın yolcu, uçaktan atlamadan önce kendisini durdurmaya çalışan bir başka yolcunun da kolunu ısırdı.

Kuzey Carolina’daki Charlotte Douglas Uluslararası Havaalanı’nda önceki gün gerçekleşen olayda, Tun Lon Sein isimli bir kişi, American Airlines uçağının havalanmasına az bir süre kala birden yerinden fırlayarak yan kapıyı açmaya çalıştı.

Sein, kendisini durdurmaya çalışan bir yolcunun kolunu ısırdı. haberturk.com'da yer alan habere göre sonra koşarak başka bir kapıya yöneldi ve kapıyı açmayı başardıktan sonra uçak hareket halindeyken piste atladı.

Olayın ardından uçak güvenlik kontrolü için kapıya geri döndü ve rötarlı olarak kalktı.

Gözaltına alınan Myanmarlı gencin neden böyle bir şey yaptığı bilinmiyor. Dün mahkemeye çıkan Sein’in İngilizceyi iyi bilmemesi ve tercüman yoluyla anlaşamaması nedeniyle dava ertelendi. Yetkililer, ABD’ye yeni gelen Sein’in güvenlik kurallarından haberdar olduğunu ve daha önce ülke içinde iki uçuş daha yaptığını bildirdi.