YPG'den ''silah yardımı'' açıklaması

Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'ye ağır silah onayı çıkmasının ardından AP'ye konuşan YPG mensubu ve Demokratik Suriye Meclisi Eş Başkanı İlham Ahmed, ABD'nin Kürt güçlere ağır silah gönderme kararının örgütün meşrulaşmasına yardım edeceğini söyledi.

'YARDIMI BEKLİYORDUK'

Öte yandan, ABD'nin yardım kararını resmen onaylaması hakkında PYD'den de açıklama geldi. PYD Eş Başkanı Salih Müslim, kararı beklediklerini ifade ederek "Demokratik Suriye Güçleri'ne (DSG'ye) ve onun parçası olarak savaşan silahlı gruplara silah tedarik etmeleri doğal" şeklinde konuştu.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, ABD Başkanı Donald Trump’ın PKK’nın Suriye uzantısı PYD’ye silah verilmesi talimatını onayladığını açıklamıştı.

Beyaz Saray, “Güvenlik riskleri konusunda Türkiye’ye güvence veriyoruz” ifadelerini kullanırken kararın, ABD’de üst düzey temaslarda bulunan Türk heyetinin ziyaretinin ardından verilmesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 16 Mayıs’ta yapacağı ABD ziyareti öncesine denk gelmesi ise dikkat çekti.

Türkiye'den ABD'ye sert tepki: Kabul edilemez

ABD, PYD'ye ağır silah gönderecek