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  1. 22 Nisan 2017 15:56

Zaman aşımına 4 dakika kala idam ettiler!

ABD'de 24 yıldır hapiste olan bir suçlunun idam cezası zaman aşımına 4 dakika kala uygulandı. Tartışma yaratan cezanın zehirli iğnelerin kullanma tarihinin geçmek üzere olduğu için uygulandığı iddia edildi.

Zaman aşımına 4 dakika kala idam ettiler!
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ABD'nin Arkansas Eyaleti'nde 1993 yılında bir kadını demirle döverek öldürmekten ceza alan 51 yaşındaki Ledel Lee idam edildi. Lee'nin cezasının zaman aşımına uğramasına 4 dakika kala infaz edildiği ortaya çıktı. 

İnfazlarda kullanılan zehirli iğnelerin son kullanma tarihinin bitmek üzere olduğu bunun için idamların yapıldığı öne sürülüyor.
Ülkede büyük tartışmaya yol açan infaz kararlarının ardından çok sayıda protesto gösterisi düzenlendi. Göstericiler idam cezasının tamamen kaldırılması çağrısı yaptı.

Ülkede büyük tartışmaya yol açan infaz kararlarının ardından çok sayıda protesto gösterisi düzenlendi. Göstericiler idam cezasının tamamen kaldırılması çağrısı yaptı.

ZEHİRLİ İĞNE İLE İDAM 

Zehirli iğne, mahkûmun anında ölümüne sebebiyet veren aşırı dozda bazı kimyasalların (genellikle barbiturat, paralitik ya da suda çözülmüş potasyum) karışımından oluşur. Asıl olarak idam cezalarında kullanılır fakat zamanla ötanazi ya da intihar amacıyla kullanıldığı da olmuştur. Kimyasal enjeksiyonundan sonra kişi uyku haline geçer. Bu kimyasallar öncelikle solunumu buna bağlı olarak da kalbi durdurur.

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