Zarrab davasında hakimden sürpriz karar

Amerika’nın Sesi’nin haberine göre; New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi'nde 14 aydır tutuklu olarak yargılanan İran asıllı Türk işadamı Reza Zarrab’ın avukatları, eski New York Belediye Başkanı Rudolph Giuliani ile eski Amerika Adalet Bakanı Michael Mukasey mahkemeye yeniden ifade verdi.

Davanın hakimi Richard Berman, Zarrab’ın avukatları Giuliani ve Mukasey ile ilgili devam eden çıkar çatışması duruşmalarında, sorduğu sorulara savunmadan gelen yanıtların tatmin edici olmadığını belirterek, bu soruların yazılı olarak yanıtlamasına hükmetmişti.

Eski Amerikan Adalet Bakanı Mukasey, son verdiği noter onaylı yeminli ifadede bağlı bulunduğu Debevoise & Plimton şirketinin İran, Türkiye ve Halkbank'ı temsil etmediği açıkladı. Mukasey, şirketinin ABD Enerji Bakanlığı'nın temsilciliğini yaptığını belirtti.

Eski New York Belediye Başkanı Giuliani ise son verdiği noter onaylı yazılı ifadesinde, çıkar çatışması iddiasıyla davada adı geçen hissedarı olduğu Greenberg Traurig firması adına New York Güney Bölgesi'nde görülen bazı federal davalarda avukat olarak görev yaptığını kaydetti.

Ne kendisinin ne de firmasının İran veya Halkbank'ın temsilcisi olmadığını belirten Giuliani, Zarrab’ın görülen davada müvekkili olduğunun altını çizerek, “(Ortağım) Levy ve ben, Türkiye veya ABD'yi temsil etmiyoruz. Müvekkil ve avukat arasında yükümlülüğümüz nedeniyle tüm önceliğimiz Zarrab” dedi.

Türk ve Amerikan hükümeti yetkilileriyle Mukasey'in de katıldığı bağımsız görüşmeler yaptıklarını kaydeden Giuliani, “Bu görüşmeler Zarrab’ı temsil ettiğimiz sürede de devam edecek. Eğer, Zarrab, mahkemenin öne sürdüğü gibi, benim firmamın Türkiye temsilciğiyle ilgili bir çıkar çatışması olduğunu düşünüyorsa, kendi menfaatlerini korumakta özgürdür” dedi.

YALAN İFADE Mİ VERDİ?

Hakim Berman'ın iki avukattan yanıtlamasını istediği soruların arasında Zarrab davasıyla irtibatlı olmayan bazı sorular da vardı.

Giuliani Hakim Berman'ın, Başkan Trump'ın yedi ayrı Müslüman ülkeden gelen göçmenlere getirilen kısıtlamalarla ilgili yayınlanmış olduğu kararnameyle bir bağlantısının ve bu konuyla ilgili Trump yönetimine verdikleri her hangi bir hizmetin olup olmadığını sorusunu da yanıtladı.

Giuliani yazılı ifadesinde, “Ne ben, ne de benim firmam Trump hükümetinin temsilciliğini yapmıyor. Özellikle de Trump hükümetinin herhangi bir komisyonunda Müslümanlar'a getirilen kısıtlamayla ilgili bir hizmet vermedim. Açıkça Trump yönetimi tarafından yayınlanan kısıtlama kararnamesinin yazılmasına bir katkım olmadı” diyor.

Bununla birlikte Giuliani'nin New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi'ne verdiği bu ifade daha önce bu konuda yaptığı açıklamalarla birbirini tutmadı. Geçtiğimiz Ocak ayında muhafazakar Fox Haber televizyonuna konuk olan Giuliani, Müslümanlara getirilecek kısıtlamalarla ilgili hazırlanacak kararnamenin yasallığının sağlanması için Başkan Trump'ın kendisini arayıp bir komisyon kurmasını istediğini ifade etmişti. Giuliani, Başkan Trump'ın talebi üzerine bu komisyonu oluşturduğunu belirterek komisyonda yer alan isimleri de teker teker vermişti. Giuliani bu kararnamenin sadece Müslümanlarla sınırlı olmadığını iddia edip “suçluları” kapsadığını da savunmuştu.