Zarrab davasında kritik gelişme! Hakim ikna olmadı

Yargıç Richard Berman, Zarrab’ın son tuttuğu avukatlardan New York eski Belediye Başkanı ve ABD Başkanı Donald Trump’a yakın isimlerden Rudolph Giuliani’nin dava sürecinde oynadığı rol konusunda “ikna olmadığını” söyledi.

Davayı New York’ta izleyen CHP Washington Temsilcisi Yurter Özcan, kritik duruşma sonrasında, “Hakim Berman Türkiye’yi temsil eden hukuk firmasının aynı zamanda Zarrab’ı temsil etmesinin çıkar çatışması olamayacağına ikna olmadığını söyledi, Zarrab’ın avukatlarından ek bilgi ve açıklama talep etti” açıklaması yaptı.

Özcan, Ankara’ya da gelerek Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile gizli bir görüşme yapan, görüşme kamuoyuna sızdığında ise, “ABD ulusal çıkarları ile bir anlaşma yapmaya çalışıyorum” diyen Giuliani’nin rolü konusunda haftaya yeniden bir duruşma olacağını da ifade etti.

CHP Temsilcisi Özcan şöyle dedi: “Yargıç Berman bu davanın çözüm yerinin mahkeme salonu olduğunu; siyasi/diplomatik pazarlığın etki etmemesi gerektiğini söyledi. Hakim kariyerinde böyle bir duruma ilk defa rastladığını da ekledi.”

Dava sürecini başından beri takip eden New York Barosu avukatı Cahit Akbulut, duruşma sonrasında Amerika'nın Sesi'ne yaptığı değerlendirmede hakimin siyasetin yargıya etki etmesi endişesi taşıdığını belirtti.

Akbulut, “Bugün çıkar çatışması duruşmasının devamı yapıldı. Daha önceki sorular tekrar sorguladı. Ancak geçtiğimiz duruşma ve bugünkü duruşmada Hakim Berman'ın, savunmanın verdiği cevaplardan yeterince tatmin olmadığını görüyoruz” dedi

‘ERDOĞAN İLE MASADA NELER KONUŞULDU'

Hakim Berman'ın burada verilen sözlerin yeterli olmadığına inanarak savunmadan Giuliani ve Mukasey'in bu dava sürecinde Türkiye Cumhuriyeti veya ABD'nin çıkarları yerine müvekkilleri Zarrab’ın çıkarlarını koruyacaklarına dair yazılı bir belge istediğini belirten Akbulut, şöyle konuştu:

“Hakimin kafası karışık. Henüz karar verme noktasına gelmedi. Tekrar yeni bir duruşma yapılmasını istedi. Bugün daha önce sorulmayan sorular da soruldu ama sonuca gidilmedi. Hakim Berman, Giuliani ve Mukasey'in bu davada olmalarını hâlâ menfaat çatışması olarak görüyor. Burada hükümetler arası bir menfaat çatışması var ve Reza Zarrab üzerinden iki ülke anlaşma yapmak istiyor görüşünde. Bir ülkenin cumhurbaşkanıyla konuştuysanız masada neler konuşulduğunu bilmek isteriz düşüncesinde. Burada iki ülkenin menfaat çatışması varken Zarrab’ın haklarının korunamayacağı görüşünde. Amerika veya Türkiye arasında siyasi çözüm ararken Zarrab’ın haklarını da ihlal etmeyin diyor açıkçası. Masada konuşulanları da bilmek istiyor. Erdoğan ile masada yapılan konuşmaları ve belgelerin 18 Mayıs'a kadar açıklanmasını istiyor. Hakim siyasetin mahkemeye hiç bulaşmaması görüşünde.”