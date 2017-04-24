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  1. 24 Nisan 2017 19:21

Zarrab ve Atilla aynı duruşmada

ABD tutuklu bulunan Reza Zarrab ve Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla hakim karşısına birlikte çıktı.

Zarrab ve Atilla aynı duruşmada
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ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımları delme, bankacılık sahteciliği ve kara para aklama suçlamaları ile bir yılı aşkın süredir tutuklu olarak yargılanan İran asıllı iş adamı Reza Zarrab ve Halkbankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla hakim karşısına birlikte çıktı.

Atilla'nın avukatı, davanın duruşması için daha önce belirlenen 21 Ağustos tarihinin, istenen evrak ve bilgilerin toplanması için yeterli bir zaman olmadığını belirterek, duruşmanın daha sonraki bir tarihe alınmasını talep etti.

DHA

duruşma , reza zarrab , hakim , mehmet hakan atilla