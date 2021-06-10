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ABD'de 13 yıl sonra bir ilk: Enflasyon yüzde 5'i gördü

ABD'de 13 yıl sonra bir ilk: Enflasyon yüzde 5'i gördü

ABD'de mayıs ayında enflasyon Ağustos 2008'den bu yana ilk defa yıllık bazda yüzde 5'lere kadar çıktı.

Amerika'da enflasyon mayıs ayında yıllık yüzde 4,7'lik beklentiye karşın yüzde 5'e yükseldi. Tüketici fiyatları 2008 ekonomik krizinden bu yana ilk kez bu seviyeye gelmiş oldu.

Enflasyondaki yükselişin en büyük nedeni salgının hafiflemesiyle artan harcamalar oldu.

Mayısta en yüksek aylık fiyat artışı yüzde 7,3 ile ikinci el araçlarda kaydedildi. Gıda fiyatlarına ilişkin endeks aylık yüzde 0,4 artarken, enerji endeksinde değişiklik yaşanmadı.

Uzmanlar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek hafta yapılacak Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında enflasyonda yaşanan artışa tepki vermesinin beklenmediğini belirtti.

Etiketler abd enflasyon
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