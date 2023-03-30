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ABD'de 2 askeri helikopter düştü

ABD'de 2 askeri helikopter düştü
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ABD'nin Kentucky eyaletinde, 2 Blackhawk tipi helikopterin eğitim uçuşu sırasında düştüğü bildirildi.

101. Hava İndirme Tümeni’nin bağlı olduğu askeri üs Fort Campbell’den yapılan yazılı açıklamaya göre, yerel saatle 22:00 civarında Kentucky eyaletinde bulunan Trigg bölgesinde tümene ait 2 helikopter düştü. Açıklamada, “Olay meydana geldiğinde, mürettebat rutin bir eğitim görevi sırasında 2 HH-60 Blackhawk tipi helikopter uçuruyordu. Mürettebatın durumu şu anda bilinmiyor. Kuvvet şu anda askerlere ve aileleriyle ilgilenmeye odaklanıyor. Daha fazla bilgi edinildikçe paylaşılacaktır. Olay inceleniyor” denildi.

“YETKİLİLER MÜDAHALE EDİYOR”

Kentucky Valisi Andy Beshear da sosyal medya hesabından olaya dair yaptığı açıklamada, “Helikopter kazası meydana geldiği ve ölümlerin olabileceğine dair Fort Campbell’den bazı üzücü haberlerimiz var. Eyalet polisi, eyalet acil durum birimi ve yerel yetkililer duruma müdahale ediyor. Daha fazla bilgi edindikçe paylaşacağız. Olaydan etkilenen herkes için dua edin” ifadelerini kullandı.

DHA

Etiketler abd Blackhawk helikopter
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