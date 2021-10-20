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ABD'de 5-11 yaşa aşı başlıyor

ABD'de 5-11 yaşa aşı başlıyor

Beyaz Saray ABD'deki 5-11 yaş grubu 28 milyon çocuğa koronavirüs aşısı yapılmasına dair planını duyurdu.

Beyaz Saray uzun süredir yürütülen çalışmaların ardından iki hafta içinde federal ajansların çocukların aşılanması konusunda bir toplantı gerçekleştireceğini duyurdu.

ABD Hastalık ve Kontrol Önleme Merkezinin 2-3 Kasım'da yapacağı toplantıda, aşının acil kullanımının onaylanması halinde ülkede yaklaşık 28 milyon kişiyi oluşturan 5-11 yaş grubunun aşılanması için kısa sürede sevkiyata başlamaya hazır oldukları bilgisine yer verilen açıklamada, çocukların aşılanması için birçok alanın kullanılacağı ifade edildi.

  Plan kapsamında ülke genelinde 25 binden fazla çocuk doktorunun muayenehanesine, 100'den fazla çocuk hastanesine, on binlerce eczaneye ve yüzlerce okula aşı sevkiyatı yapılacak.

Etiketler aşı aşılama abd amerika koronavirüs aşısı
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