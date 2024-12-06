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ABD'de 7 büyüklüğünde deprem: Tsunami alarmı verildi

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ABD'nin California eyaleti açıklarında 7.0 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem meydana gelirken, depremlerin ardından tsunami uyarısı yapıldı.

ABD'nin California eyaleti açıklarında 7.0 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), 7.0 büyüklüğündeki depremin California eyaletine bağlı Ferndale bölgesinin 99 kilometre açığında yerel saatle 10.44'te Pasifik Okyanusu'nda 10 kilometre derinlikte meydana geldiğini aktardı.

USGS, 7.0 büyüklüğündeki depremden 3 dakika sonra Santa Rosa şehrinin yaklaşık 68 kilometre kuzeyindeki Cobb yakınlarında ise 5.8 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildiğini açıkladı.

Tsunami dalgalarının 12.00'den sonra karaya ulaşması bekleniyor

Ulusal Tsunami Merkezi, ABD'nin batı kıyısı boyunca Oregon eyaletindeki Dunes City'den başlayarak California'daki San Francisco ve San Jose'ye kadar uzanan 643 kilometre uzunluğundaki bir bölge için tsunami uyarısı yayınladı. Tsunami dalgalarının San Francisco'ya yerel saatle 12.10'da ulaşmasının beklendiği duyuruldu.

Ulusal Hava Durumu Servisi, kıyı bölgesinde bulunan vatandaşlara iç bölgelerdeki yüksek alanlara doğru hareket etme çağrısında bulundu. Depremde henüz can ve mal kaybı bildirilmedi.

İHA

Etiketler deprem abd Amerika Kaliforniya tsunami büyük deprem
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