ABD'de ABD tarihinin ilk trans senatörü!

ABD’deki seçimlerde Senato için yapılan oylamada, Delaware eyaletinden Demokrat Partili Sarah McBride ülke tarihinin ilk trans senatörü seçildi. Cumhuriyetçi aday Steve Washington’ı yenilgiye uğratan 30 yaşındaki McBride, “Başardık. Genel seçimleri kazandık” diyerek seçmenlerine üç defa teşekkür etti.

OBAMA BAŞKANLIĞI DÖNEMİNDE BEYAZ SARAY’DA STAJ YAPTI

McBride, LGBTİ+ hakları savunucusu olarak Demokrat Parti içinde ismini duyurmuş bir siyasetçi. Barack Obama’nın yönetimi sırasında, 2012 yılında Beyaz Saray’da staj yapmış ve trans olduğunu açıklayan ilk stajyer olarak da tarihe geçmişti. McBride, 2016’da da Demokratik Ulusal Kongresi’nde konuşma yapan ilk trans birey oldu.

McBride, 2013 yılında Delaware eyaletinde trans hakları tasarısının onaylanmasında büyük rol oynadı. Toplumsal Cinsiyet Kimliği Ayrımcılığı Yapmama Yasası’nın (Gender Identity Nondiscrimination Act-SB 97) onaylanmasının ardından, dönemin Delawere valisi Jack Markell, McBride’ın eyalette yaşayan tüm trans bireyler için bir fark yarattığını söylemiş ve teşekkür etmişti. Tasarının kapsamı ise şu ifadelerle anlatılmıştı: “Tasarı, toplumsal cinsiyet kimliği temelinde bireylere karşı ayrımcılığı yasaklıyor ve translara karşı işlenen nefret suçlarında daha fazla ceza uygulanmasını sağlıyor.”

Washington DC’deki Amerikan Üniversitesi’nde öğrenci birliği başkanıyken 2012 yılında trans olduğunu açıklayan McBride, eski vali Markell’in yanı sıra eski Delaware başsavcısı Beau Biden ile beraber de çalıştı. Demokrat başkan adayı Joe Biden’ın oğlu olan Beau Biden, 2015 yılında beyin kanseri nedeniyle 46 yaşında ölmüştü.

Üniversite döneminde ve mezun olduktan sonra da İnsan Hakları Kampanyası Vakfı’nda (Human Rights Campaign) aktif olarak çalışan McBride, aynı zamanda vakfın Ulusal Basın Sekreteri olarak görev yapıyor.

“SEÇİLMEMİN NE KADAR ÖNEMLİ OLDUĞUNU BİLİYORUM”

“Tarih yazmak ve manşetlerde yer almak için seçim yarışında değilim. Toplulukta fark yaratmak ve temsil etmek için buradayım” diyen McBride, “Çocukken benim gibi birinin bu dünyada yeri olmadığından endişelenerek büyüyen büyüyen bir kişi için, bir trans bireyin Senato’ya seçildiğini görmenin ne kadar önemli olabileceğini biliyorum” ifadelerini kullandı.