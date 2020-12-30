  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. 30 Aralık 2020 22:39

ABD'de aşı yaptıran hemşire koronavirüse yakalandı!

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde hemşire olarak görev yapan 45 yaşındaki Matthew W, Pfizer ile BioNTech koronavirüs aşısını olduktan sonra koronavirüse yakalandı.

ABD'de aşı yaptıran hemşire koronavirüse yakalandı!
A+ A-

BirGün’ün aktardıklarına göre; İki farklı hastanede hemşire olarak görev yapan Matthew W., 18 Aralık tarihinde Pfizer aşısı olduğunu Facebook adresinde paylaşmıştı. Bundan 6 gün sonra ise koronavirüs ünitesindeki görevi sırasında tekrar hastalandı. Yaptırdığı test sonucu pozitif çıktı.

San Diago Aile Sağlı Merkezinde Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı olan Christian Ramers ABC’ye yaptığı değerlendirmede bu durumun beklenmedik bir şey olmadığını belirterek, “Aşı sayesinde koruma gelişmesinin 10 ile 14 gün arasında değiştiğini aşı denemelerinden biliyoruz” diye konuştu.

Ramers, ilk dozun yüzde 50 civarında, ikinci dozun ise yüzde 95 oranında koruma sağladığını sözlerine ekledi.

REUTERS

abd , hemşire , aşı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM