ABD'de B-52 bombardıman uçağı düştü! Kurtulan yok!

ABD'nin California eyaletindeki Edwards Hava Üssü'nden kalkan B-52 bombardıman uçağının düşmesi sonucu 8 mürettebat hayatını kaybetti. 'Radar Modernizasyon Programı' kapsamındaki test uçuşu sırasında yaşanan kazanın nedeni araştırılıyor.

ABD Hava Kuvvetleri'ne ait askeri bir uçağın test uçuşu sırasında kaza kırıma uğraması sonucu trajik bir olay yaşandı. California eyaletinde bulunan Edwards Hava Üssü'nden yerel saatle 11.20'de havalanan B-52 tipi ağır bombardıman uçağı, kalkıştan kısa bir süre sonra yere çakıldı.

Test Uçuşunda Trajik Son: 8 Mürettebat Hayatını Kaybetti

Acil durum ekiplerinin kaza mahalline hızla müdahale etmesinin ardından, olayın bilançosu yetkililer tarafından düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna duyuruldu. Kaza soruşturmasına dair paylaşılan güncel veriler şu şekilde:

Uçakta bulunan 8 kişilik mürettebatın tamamı hayatını kaybetti. Ekibin; üniformalı askerler, sivil devlet memurları ve sözleşmeli sivil personelden oluşan karma bir test ekibi olduğu açıklandı.

Kurbanların yakınlarına henüz resmi bildirim yapılmadığı için, hayatını kaybeden personelin kimlik bilgileri basınla paylaşılmadı.

Düşen B-52 bombardıman uçağının rutin bir uçuşta olmadığı, "Radar Modernizasyon Programı" kapsamında özel bir test görevi için havalandığı yetkililerce teyit edildi.

Soruşturma 6 Ay Sürebilir

Olayın ardından açıklamalarda bulunan 412. Test Filosu Komutanı Yardımcısı Albay James Hayes, kazanın yarattığı derin üzüntüyü dile getirdi. Hayes, "8 harika Amerikalıyı kaybettik. Dualarımız ve iyi dileklerimiz sevdiklerini kaybedenlerin aileleriyle birlikte" ifadelerini kullanarak kurbanların ailelerine başsağlığı diledi.

Kazaya neyin sebep olduğuna dair henüz net bir bulguya ulaşılamadığını belirten Albay Hayes, uçağın kara kutusunun ve enkazın detaylı incelenmesini içeren kapsamlı soruşturmanın 6 aya kadar sürebileceğini sözlerine ekledi.

İHA