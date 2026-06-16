  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. ABD'de B-52 bombardıman uçağı düştü! Kurtulan yok!

ABD'de B-52 bombardıman uçağı düştü! Kurtulan yok!

Güncelleme:

ABD'nin California eyaletindeki Edwards Hava Üssü'nden kalkan B-52 bombardıman uçağının düşmesi sonucu 8 mürettebat hayatını kaybetti. 'Radar Modernizasyon Programı' kapsamındaki test uçuşu sırasında yaşanan kazanın nedeni araştırılıyor.

ABD Hava Kuvvetleri'ne ait askeri bir uçağın test uçuşu sırasında kaza kırıma uğraması sonucu trajik bir olay yaşandı. California eyaletinde bulunan Edwards Hava Üssü'nden yerel saatle 11.20'de havalanan B-52 tipi ağır bombardıman uçağı, kalkıştan kısa bir süre sonra yere çakıldı. 

Test Uçuşunda Trajik Son: 8 Mürettebat Hayatını Kaybetti

Acil durum ekiplerinin kaza mahalline hızla müdahale etmesinin ardından, olayın bilançosu yetkililer tarafından düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna duyuruldu. Kaza soruşturmasına dair paylaşılan güncel veriler şu şekilde:

Uçakta bulunan 8 kişilik mürettebatın tamamı hayatını kaybetti. Ekibin; üniformalı askerler, sivil devlet memurları ve sözleşmeli sivil personelden oluşan karma bir test ekibi olduğu açıklandı.

 Kurbanların yakınlarına henüz resmi bildirim yapılmadığı için, hayatını kaybeden personelin kimlik bilgileri basınla paylaşılmadı.

 Düşen B-52 bombardıman uçağının rutin bir uçuşta olmadığı, "Radar Modernizasyon Programı" kapsamında özel bir test görevi için havalandığı yetkililerce teyit edildi.

Soruşturma 6 Ay Sürebilir

Olayın ardından açıklamalarda bulunan 412. Test Filosu Komutanı Yardımcısı Albay James Hayes, kazanın yarattığı derin üzüntüyü dile getirdi. Hayes, "8 harika Amerikalıyı kaybettik. Dualarımız ve iyi dileklerimiz sevdiklerini kaybedenlerin aileleriyle birlikte" ifadelerini kullanarak kurbanların ailelerine başsağlığı diledi.
Kazaya neyin sebep olduğuna dair henüz net bir bulguya ulaşılamadığını belirten Albay Hayes, uçağın kara kutusunun ve enkazın detaylı incelenmesini içeren kapsamlı soruşturmanın 6 aya kadar sürebileceğini sözlerine ekledi.

İHA

Bu Haberleri Kaçırma...

Türk Lirası mevduatında en çok kazandıran banka belli oldu; işte 1 Milyon TL'nin 32 günlük getirisi
Türk Lirası mevduatında en çok kazandıran banka belli oldu; işte 1 Milyon TL'nin 32 günlük getirisi
Emekli ve memurların Temmuz 2026 maaş zammı hesabı baştan aşağı değişti!
Emekli ve memurların Temmuz 2026 maaş zammı hesabı baştan aşağı değişti!
Dün doğum günüydü... Kızılcık Şerbeti oyuncusu Ece İrtem hayatını kaybetti
Dün doğum günüydü... Kızılcık Şerbeti oyuncusu Ece İrtem hayatını kaybetti
Otomotiv sektörünün en çok satanlar listesindeki Hyundai i20 baştan aşağı yenilendi
Otomotiv sektörünün en çok satanlar listesindeki Hyundai i20 baştan aşağı yenilendi
Aleyna Tilki İstanbul konserindeki cesur jartiyerleriyle olay oldu!
Aleyna Tilki İstanbul konserindeki cesur jartiyerleriyle olay oldu!
Ankara yeni havalimanına kavuştu! Dev proje 8 ayda tamamlandı
Ankara yeni havalimanına kavuştu! Dev proje 8 ayda tamamlandı
Yaren leyleğin eşi Nazlı inadını kırdı! 5 yıl sonra bir ilk
Yaren leyleğin eşi Nazlı inadını kırdı! 5 yıl sonra bir ilk
TOKİ 64 ilde kurasız 20 bin konut satışına başladı: Taksitler 18 Bin TL'den başlıyor
TOKİ 64 ilde kurasız 20 bin konut satışına başladı: Taksitler 18 Bin TL'den başlıyor
Etiketler abd uçak kazası B-52 B-52 bombardıman uçağı bombardıman uçağı California Edwards Hava Üssü ABD Hava Kuvvetleri hava kuvvetleri askeri uçak video
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Emekli ve memurların Temmuz 2026 maaş zammı hesabı baştan aşağı değişti! Emekli ve memurların Temmuz 2026 maaş zammı hesabı baştan aşağı değişti! Dün doğum günüydü... Kızılcık Şerbeti oyuncusu Ece İrtem hayatını kaybetti Dün doğum günüydü... Kızılcık Şerbeti oyuncusu Ece İrtem hayatını kaybetti 35 yaşında vefat eden güzel oyuncu Ece İrtem'in son görüntüleri ortaya çıktı 35 yaşında vefat eden güzel oyuncu Ece İrtem'in son görüntüleri ortaya çıktı Yaren leyleğin eşi Nazlı inadını kırdı! 5 yıl sonra bir ilk Yaren leyleğin eşi Nazlı inadını kırdı! 5 yıl sonra bir ilk Ankara yeni havalimanına kavuştu! Dev proje 8 ayda tamamlandı Ankara yeni havalimanına kavuştu! Dev proje 8 ayda tamamlandı Türk Lirası mevduatında en çok kazandıran banka belli oldu; işte 1 Milyon TL'nin 32 günlük getirisi Türk Lirası mevduatında en çok kazandıran banka belli oldu; işte 1 Milyon TL'nin 32 günlük getirisi TOKİ 64 ilde kurasız 20 bin konut satışına başladı: Taksitler 18 Bin TL'den başlıyor TOKİ 64 ilde kurasız 20 bin konut satışına başladı: Taksitler 18 Bin TL'den başlıyor Otomotiv sektörünün en çok satanlar listesindeki Hyundai i20 baştan aşağı yenilendi Otomotiv sektörünün en çok satanlar listesindeki Hyundai i20 baştan aşağı yenilendi TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan Fatih Terim'e çok sert yanıt! TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan Fatih Terim'e çok sert yanıt! Apartmanda kapı önüne bırakılan ayakkabı ve terlikler yüzünden ceza kesilebilir! Apartmanda kapı önüne bırakılan ayakkabı ve terlikler yüzünden ceza kesilebilir!
Aniden bastıran sağanak bir şehrimizi yuttu! Yollar, duvarlar çöktü, ev ve iş yerleri sular altında! Aniden bastıran sağanak bir şehrimizi yuttu! Yollar, duvarlar çöktü, ev ve iş yerleri sular altında! CHP'den AK Parti'ye geçen belediye başkanına neşterli saldırı! CHP'den AK Parti'ye geçen belediye başkanına neşterli saldırı! Bir CHP'li belediye başkanı daha tutuklandı! 18 isim gözaltındaydı... Bir CHP'li belediye başkanı daha tutuklandı! 18 isim gözaltındaydı... Aleyna Tilki İstanbul konserindeki cesur jartiyerleriyle olay oldu! Aleyna Tilki İstanbul konserindeki cesur jartiyerleriyle olay oldu! Evinin bahçesine kurduğu atölyeden, 4 kıtaya ihracat yapıyor! Evinin bahçesine kurduğu atölyeden, 4 kıtaya ihracat yapıyor!