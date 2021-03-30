ABD'de bir ilk ! Kilise üyeliği yüzde 50'nin altına düştü

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen ABD’de kiliseye üyeliğinin son 80 yılda ilk kez yüzde 50'nin altına düştü.

Gallup tarafından yapılan araştırmada, ilk kayıtların tutulmaya başlandığı 1940’lardan bu yana kilise üyeliğinin 2020’de en düşük seviye olan yüzde 47’ye gerilediği kaydedildi.

Araştırmada, 2000’lerden bu yana kilise üyeliğinde düşüş yaşandığına dikkat çekilerek daha önce bu oranın genelde yüzde 70’lerde olduğuna vurgu yapıldı.

Geçen yılki durumun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı geçici bir düşüş olma ihtimaline de işaret edilen araştırmada, “Yetişkinlerle genç nesiller karşılaştırıldığında gelecek on yıllarda dindarlık ve kilise üyeliğinde düşüş kaçınılmaz görünüyor." ifadelerine yer verildi.

Araştırmada, kilise üyeliğindeki düşüşün genelde artan sayıda Amerikalının dini tercih belirtmemesinden kaynaklandığı ifade edilerek, "1998-2000'de herhangi bir dine sahip olmayan Amerikalılar yüzde 8'den 2008-2010'da yüzde 13'e ve son 3 yılda da yüzde 21'e yükseldi." ifadesine yer verildi.



Kilise üyeliğinin yaş gruplarıyla bağlantısına da değinilen araştırmada, 1946’dan önce doğan kişilerin yüzde 66'sının, 1946-1964 kuşağının yüzde 58'inin, 1965-1980 kuşağının yüzde 50'sinin ve 1981-1996 kuşağının yüzde 36'sının bir kiliseye bağlı bulunduğu bilgisi paylaşıldı.