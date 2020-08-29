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  3. 29 Ağustos 2020 14:44

ABD'de bir kişi, ikinci defa koronavirüse yakalandı

ABD'nin Nevada eyaletinde bir kişi, koronavirüse yakalanıp iyileştikten sonra ikinci defa virüse yakalandı.

ABD'de bir kişi, ikinci defa koronavirüse yakalandı
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ABD basınında yer alan habere göre, Hong Kong, Hollanda ve Belçika'nın ardından ABD'de de ilk kez bir kişide, ikinci defa Corona virüs tespit edildi.

Nevada'da oturan 25 yaşında bir erkek, nisanda Corona virüse yakalanıp iyileştikten 48 gün sonra tekrar enfekte oldu.

Corona virüse ilk yakalandığı zaman hafif belirtiler gösteren hasta, ikinci kez enfekte olduğunda hastalığı daha ağır atlattı. Haberde, bu durumun dünyada bilinen ilk örnek olduğuna işaret edildi.

Nevada Üniversitesinden uzmanlar, iki kez enfekte olan kişideki ilk ve ikinci virüsün genetik açıdan birbirinden farklı oluğunu belirtti.

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