ABD'de bir park kan gölüne döndü: 3 ölü, 14 yaralı

ABD'nin New Mexico eyaletinde bir parkta meydana gelen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.

ABD'nin New Mexico eyaletinin Las Cruces şehrindeki bir parkta kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından yerel saatle 10.00'da silahlı saldırı düzenlendi. Polis, 3 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda yaralanan 14 kişinin sağlık kuruluşlarına sevk edildiğini açıkladı. Yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

DHA