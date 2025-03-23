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ABD'de bir park kan gölüne döndü: 3 ölü, 14 yaralı

ABD'de bir park kan gölüne döndü: 3 ölü, 14 yaralı
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ABD'nin New Mexico eyaletinde bir parkta meydana gelen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.

ABD'nin New Mexico eyaletinin Las Cruces şehrindeki bir parkta kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından yerel saatle 10.00'da silahlı saldırı düzenlendi. Polis, 3 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda yaralanan 14 kişinin sağlık kuruluşlarına sevk edildiğini açıkladı. Yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

 

DHA

Etiketler abd new mexioco park silahlı saldırı
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