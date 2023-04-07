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ABD'de bir polis skandalı daha: Yanlış eve girdi, yanlış kişiyi vurdu

ABD'de bir polis skandalı daha: Yanlış eve girdi, yanlış kişiyi vurdu
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ABD'nin New Mexico eyaletinde görevli polis, büyük bir skandala imza attı.

Yetkililer, ölümcül olayın Çarşamba günü yerel saatle 23:30 civarında meydana gelen olayı bildirdi. Buna göre ABD'de yanlış eve giren polis yanlış kişiyi vurdu.

TRT Haber'in NBC News'ten aktardığı habere göre olay şöyle gerçekleşti:

Polis memurları, 46 bin kişinin yaşadığı şehirde aile içi şiddet çağrısı aldı.

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Ancak çağrının geldiği eve değil başka eve gitti.

Eyalet polisi, yanlış konutun ev sahibi olan 52 yaşındaki Robert Dotson'un elinde bir tabancayla kapıyı açtığını ve polis tarafından ölümcül bir şekilde vurulduğunu söyledi.

Etiketler ABD polis skandal
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