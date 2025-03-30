ABD'de bir uçak kazası daha!

ABD'nin Minnesota eyaletinde küçük bir uçak yerleşim alanına düştü. Olayda bir ev yandı.

Yetkililerden alınan bilgilere göre SOCATA TBM7 tipi uçak, dün yerel saatle 12.20 sıralarında Brooklyn Park bölgesinde bir eve çarptı. FAA, uçağın Iowa'daki Des Moines Uluslararası Havalimanı'ndan kalktığını ve Minneapolis'teki Anoka County-Blaine Havalimanı'na gitmekte olduğunu belirtti. Uçaktaki yolcu sayısına dair henüz resmi bir açıklama yapılmazken, yerel medya kazada kurtulan olmadığını duyurdu. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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DHA