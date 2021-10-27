ABD'de bomba alarmı! Yollar kapatıldı
ABD'de bakanlık binası bomba alarmı nedeniyle tahliye edilirken çevresindeki yollar trafiğe kapatıldı.
Washington DC Polisi, Kongre Binası yakınlarındaki Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığındaki bomba tehdidi nedeniyle alarma geçti.
İhbar nedeniyle ABD Kongresine çıkan birçok cadde ve sokak trafiğe kapatılırken, Kongre ve bakanlık çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.
Güvenlik güçlerinin olay yerindeki incelemesi sürüyor.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol