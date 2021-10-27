  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. ABD'de bomba alarmı! Yollar kapatıldı

ABD'de bomba alarmı! Yollar kapatıldı

ABD'de bomba alarmı! Yollar kapatıldı

ABD'de bakanlık binası bomba alarmı nedeniyle tahliye edilirken çevresindeki yollar trafiğe kapatıldı.

Washington DC Polisi, Kongre Binası yakınlarındaki Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığındaki bomba tehdidi nedeniyle alarma geçti.

İhbar nedeniyle ABD Kongresine çıkan birçok cadde ve sokak trafiğe kapatılırken, Kongre ve bakanlık çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Güvenlik güçlerinin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

Etiketler abd bomba alarmı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Dolar, Euro, Sterlin, Gümüş ve Altın... Piyasalarda dikkat çeken hareketlilik!
Yasmin Erbil ''cesur'' dekoltesiyle olay oldu
Son seçim anketinde dikkat çeken AK Parti ve Erdoğan ayrıntısı
Survivor yarışmacıları aşklarını böyle ilan etti
Zeynep Bastık, yıllar önceki ''emo'' tarzı ile gündeme geldi
Kobra zehrinin insan kanıyla olan testi herkesi şaşkına çevirdi
Kılıçdaroğlu’nun ''partili olmayan'' Cumhurbaşkanı adayı o mu ?
HDP’li Pervin Buldan, tezkereye ''evet'' oyu verdi
Benzine 25 kuruş indirim geldi
Aşk-ı Memnu Müge Anlı'da gerçek oldu! İzleyiciler şaşkına döndü