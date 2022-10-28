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ABD'de büyük şok: Temsilciler Meclisi Başkanı'na saldırı

ABD'de büyük şok: Temsilciler Meclisi Başkanı'na saldırı
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ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin eşi 82 yaşındaki Paul Pelosi, San Francisco'daki evinde saldırıya uğradı.

Söz konusu saldırganın gözaltında olduğu ve saldırının nedeninin soruşturulduğunu belirten Hammill, Paul Pelosi'nin hastaneye kaldırıldığını ve tamamen iyileşmesinin umulduğunu kaydetti.

Hammill, Nancy Pelosi'nin saldırı anında evinde olmadığını belirterek "Nancy Pelosi ve ailesi, olaya müdahale eden tüm emniyet ve sağlık ekiplerine teşekkür ediyor ve bu konuda mahremiyetlerinin korunmasını rica ediyor." ifadesini kullandı.

Paul Pelosi, mayısta alkollüyken karıştığı kaza nedeniyle 5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Nancy Pelosi, ABD'de Başkan Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in ardından en üst düzey yetkili konumunda bulunuyor.

Etiketler abd saldırı
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