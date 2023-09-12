  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. ABD'de cinsel ilişki skandalı: Demokratların adayının cinsel ilişki videosu ortalığı karıştırdı

ABD'de cinsel ilişki skandalı: Demokratların adayının cinsel ilişki videosu ortalığı karıştırdı

ABD'de cinsel ilişki skandalı: Demokratların adayının cinsel ilişki videosu ortalığı karıştırdı
Güncelleme:

ABD'de Demokratlardan aday olan genç siyasetçinin "bahşiş" için eşiyle cinsel ilişkiye girdiği videoları yayınladığı ortaya çıktı.

ABD’de gelecek yıl yapılacak seçimler için hazırlıklar devam ederken Virginia eyaletinin Temsilciler Meclisi adayı olan Susanna Gibson’ın cinsel ilişkiye girdiği videolar ortaya çıktı.

40 yaşındaki hemşirenin yetişkin içeriklerin paylaşıldığı bir sanal platformda eşiyle cinsel ilişkiye girdiği görüntüler yayınlandı. ABD’nin çok okunan tabloid gazetelerinden New York Post’ta yayınlanan haberde 57’inci bölgeden aday olan Gibson ve eşinin cinsel ilişkiye girdiği ve “bahşiş” topladığı belirtildi.

Sözcü’nün aktardıklarına göre, Gibson’ın 5 binden fazla takipçisi olduğu ve çok sayıda bağış topladığı da belirtildi. Görüntülerin ortaya yayınlanmasından sonra Gibson bir açıklama yayınladı. ABD’nin saygın gazetelerinden Washington Post’a konuşan Gibson, “Bu saldırılar beni ve ailemi küçük düşürmek için yapılmıştır. Geri adım atmayacağım, beni susturamayacaklar” dedi.

Etiketler abd demokrat cinsel ilişki
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bu balıkçılık değil cinayet: Cennetini saran ölüm tuzakları su üstüne çıkarıldı
Sigara içenlere bir büyük müjde(!) daha!
167 yolculu yolcu uçağı tarlaya acil iniş yaptı
Reeder'dan tepki çeken özellik: ''Süs kamerası''
Akaryakıta 2 TL'lik bir dev zam daha geliyor!
Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun'dan şaşırtan asgari ücret hesabı
İngiliz dev bankadan Dolar kuru için olay tahmin
Kim Milyoner Olmak İster'in şampiyonu Rabia'ya bir müjdeli haber daha
AK Parti'nin ''muhtemel'' İBB adayı dolar kurunu böyle unuttu
Libya'yı sel yuttu: 3 binden fazla kişi öldü!