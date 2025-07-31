ABD'de F-35 savaş uçağı düştü
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ABD'nin California eyaletinde donanmaya ait F-35 savaş uçağı düştü.
ABD Donanması’ndan yapılan yazılı açıklamada F-35 uçağının, yerel saatle 18.30 sıralarında California'daki Lemoore Donanma Hava Üssü yakınlarında düştüğü kaydedildi. Pilotun fırlatma sistemiyle güvenli şekilde uçaktan çıktığı belirtildi.
Kazanın sebebine ilişkin soruşturma başlatıldı.
DHA
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