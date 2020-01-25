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  3. 25 Ocak 2020 11:51

ABD'de fabrikada patlama; ölü ve yaralılar var!

ABD’nin Teksas eyaletinin Houston kentinde bir sanayi kuruluşuna ait binada dün meydana gelen patlamada iki kişinin öldüğü, 20 kişinin yaralandığı bildirildi.

ABD'de fabrikada patlama; ölü ve yaralılar var!
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Houston Belediye Başkanı Sylvester Turner, patlamanın yaşandığı sanayi kuruluşunda çalışan Frank Flores ve Gerardo Castorena adlı iki işçinin spor salonunu kullanmak için binaya mesai saatinden önce geldiklerini ifade etti.

Flores ve Castorena’nın patlamada hayatını kaybettiğini söyleyen Turner, olayda iki işçi ile çevredeki ev ve iş yerlerindeki 18 kişinin de yaralandığını belirtti. Houston Emniyet Müdürü Art Acevedo da düzenlediği basın toplantısında, yetkililerin patlamanın sebebine dair incelemelerinin önümüzdeki üç dört gün daha süreceğini kaydetti. Sanayi kuruluşuna ait binada dün patlama olmuş, yetkililer, herhangi bir can kaybı veya yaralanmaya dair bilgi vermemişti. Patlamanın ardından bölgede çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale edilmişti. 

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