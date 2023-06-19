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ABD'de facia: 5 kişi yanarak can verdi

ABD'de facia: 5 kişi yanarak can verdi
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ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde bir evde çıkan yangında 5 kişi hayatını kaybetti.

​​​​​​​Harnett bölgesi polis yetkilileri, Kuzey Carolina'nın kırsalında bulunan Broadway kentindeki bir evde çıkan yangında 5 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Yangın nedeniyle 3 yetişkin ve 2 gencin öldüğünü aktaran yetkililer, olaya ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Polis eve giden yolu trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Etiketler abd yangın kuzey carolina
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