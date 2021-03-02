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ABD'de facia gibi kaza: En az 12 kişi öldü

ABD'de facia gibi kaza: En az 12 kişi öldü

ABD'de Meksika sınırı yakınlarında yaşanan zincirleme kaza nedeniyle en az 12 kişi hayatını kaybetti.

CNN, Salı günü ABD'de Meksika sınırının yaklaşık 15 kilometre kuzeyinde, Güney Kaliforniya'da çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında en az 12 kişinin hayatını kaybettiğini duyurd

Güvenlik güçlerinden bir sözcü CNN'e verdiği demeçte, bir aracın California, Imperial County'deki State Route 115 üzerinde kuzeye giden büyük bir teçhizat kamyonunun "doğrudan karşısına çıktığında" meydana geldiğini söyledi.

Etiketler abd kaza facia
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