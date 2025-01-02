ABD'de gece kulübüne silahlı saldırı: Yaralılar var
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ABD'nin New York kentinde bir gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırıda 11 kişi yaralandı.
ABD’nin New York eyaletinin Queens bölgesindeki gece kulübünde silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre en az 11 kişi yaralandı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
ABD'nin New Orleans şehrinde yeni yıl kutlamaları sırasında gerçekleştirilen araçlı saldırıda 15 kişi hayatını kaybetmişti.
DHA
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