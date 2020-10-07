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  3. 07 Ekim 2020 21:39

ABD'de George Floyd'u öldüren polis serbest bırakıldı

ABD’de George Floyd’u gözaltına alırken diziyle boğazına bastıran ve ölmesine sebep olan polis memuru serbest bırakıldı.

ABD'de George Floyd'u öldüren polis serbest bırakıldı
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ABD’nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde, siyahi George Floyd adlı kişiyi gözaltına aldığı sırada boğazına diziyle bastıran ve Floyd’un yaşamını yitirmesine neden olan polis memuru Derek Chauvin’in (44) kefaletle serbest bırakıldığı belirtildi.

İkinci dereceden cinayetle suçlanan Chauvin, Oak Park Heights’ta bulunan maksimum güvenlikli bir hapishanede kalıyordu. Chauvin'in kefaleti 1 milyon dolar olarak belirlendi ve şartlı kefaletle serbest bırakıldı. Eyalet mahkemesi kayıtlarına göre Chauvin için Allegheny Casualty tarafından garanti edilen tahvil yayınlandı.

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