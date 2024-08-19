ABD'de göçmenler için tarihi adım

Uzun yıllardır ABD'de yaşayan göçmenlere vatandaşlık yolu, Biden'ın "Aileleri Birlikte Tutma" programı ile gerçeğe dönüyor.

ABD Başkanı Joe Biden, göçmenler için önemli bir adım atarak yeni bir göçmenlik programını duyurdu.

"Aileleri Birlikte Tutma" adı verilen bu program, uzun yıllardır ABD'de yaşayan ancak yasal statüsü olmayan göçmenlere vatandaşlık yolunu açacak.

KİMLERİ KAPSAYACAĞI AÇIKLANDI

Yeni program, 17 Haziran 2023 itibarıyla ABD'de en az 10 yıl yaşamış olan yaklaşık 500.000 eş ve 21 yaş altı ABD vatandaşı çocukları kapsayacak.

Bu düzenleme, Biden'ın seçim öncesi göçmenlik konusunda attığı en büyük adımlardan biri olarak değerlendiriliyor. Ancak, bu adım Cumhuriyetçi rakipler tarafından "kapsamlı bir affa" dönüştürülmekle eleştiriliyor.

Eski Başkan Donald Trump, Biden ve desteklediği başkan adayı Kamala Harris'in göçmenlik konusundaki politikalarını sert bir şekilde eleştirirken, Harris ise "kazanılmış vatandaşlık yolu" çağrısında bulundu.

Program, DACA (Çocukluk Çağında Gecikmiş Eylem) kapsamında olan bazı kişilere de vatandaşlık yolu açabilir.

Uluslararası Göç Örgütü tarafından yayımlanan Dünya Göç Raporu 2022 verilerine göre, dünyanın en çok göç alan ülkesi olan ABD olmuştu.