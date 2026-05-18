  3. ABD'de hava gösterisi faciası: İki F/A-18 savaş uçağı havada çarpıştı

ABD'nin Idaho eyaletindeki Mountain Home Hava Üssü'nde düzenlenen Gunfighters Hava Gösterisi'nde ABD Donanması'na ait iki F/A-18 Super Hornet savaş uçağı havada çarpıştı. Uçaklar yere çakılarak infilak ederken, fırlatma koltuklarını kullanan 4 pilot şans eseri sağ kurtuldu.

ABD'nin Idaho eyaletindeki Mountain Home Hava Üssü'nde binlerce kişinin izlediği prestijli "Gunfighters Hava Gösterisi", hafızalardan uzun süre silinmeyecek korku dolu anlara tanıklık etti. Gösteri uçuşu yapan ABD Donanması'na ait iki F/A-18 Super Hornet tipi savaş uçağı havada çarpıştı.

Düşük Hızda Çarpışma ve Fırlatma Koltuğunun Hayat Kurtaran Rolü

Olay anına ait amatör kameralara yansıyan görüntüler, uçakların gökyüzünde düşük bir hızda senkronize manevra yaparken temas ettiğini ve saniyeler içinde yere doğru savrulduğunu ortaya koydu.

Uçakların yere çakılarak şiddetli bir şekilde infilak ettiği kazada, en büyük teselli can kaybı yaşanmaması oldu. Askeri havacılık uzmanları, dünyanın en gelişmiş savaş uçaklarından olan F/A-18 Super Hornet'lerdeki fırlatma koltuklarının (ejection seat) kusursuz işlemesi sayesinde 4 pilotun faciadan saniyeler önce fırlayarak sağ kurtulduğunun altını çiziyor.

Gözler Askeri Soruşturmada

Milyonlarca dolarlık iki dev savaş uçağının alev topuna dönerek hurdaya ayrıldığı olayın ardından üs yetkilileri acil durum protokollerini devreye soktu. İtfaiye ve sağlık ekipleri hızla enkaza müdahale ederken, kazanın pilotaj hatasından mı yoksa beklenmedik mekanik bir arızadan mı kaynaklandığını belirlemek üzere kapsamlı bir askeri soruşturma başlatıldı. Üs yetkilileri, soruşturma süreci ilerledikçe elde edilen bulguların kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşılacağını bildirdi.

 

