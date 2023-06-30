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ABD'de hava sıcaklığı 40 dereceyi aştı

ABD'de hava sıcaklığı 40 dereceyi aştı
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ABD'nin güneyinde etkili olan sıcak hava dalgası felakete yol açtı. 40 santigrat dereceyi aşan sıcak havalarda Texas eyaletinde 13, Louisiana eyaletinde ise 1 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin güneyinde 40 santigrat dereceyi aşan sıcak hava nedeniyle şu ana kadar 14 kişi hayatını kaybetti.

Texas'ta aşırı sıcaklar nedeniyle 13 kişi, Louisiana'da ise 1 kişi yaşamını yitirdi. Texas'taki ölümlerin 11'i Webb County'de yaşandı. Bölgede ölenlerin yaşlarının 60-80 arasında değiştiği, farklı sağlık sorunlarının bulunduğu belirtildi. Diğer 2 kişinin ise Big Bend Ulusal Parkı'nda aşırı sıcak havada yürüyüş yapan 31 yaşındaki bir erkek ile 14 yaşındaki oğlu olduğu aktarıldı.

Bilim insanları ve tıp uzmanları, ABD'de aşırı sıcaktan kaynaklanan ölümlerin iklim değişikliğine karşı daha fazla önlem alınmaması durumunda her yaz artacağını belirtiyor.

Etiketler ABD hava sıcaklık
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