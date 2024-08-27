ABD'de havaalanında panik anları: 2 kişi hayatını kaybetti
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ABD'nin Georgia eyaletinde uçağın lastiğinin değişimi sırasında gerçekleşen kazada 2 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.
ABD'nin Georgia eyaletinde yer alan Atlanta kentinde bulunan Hartsfield-Jackson Atlanta Uluslararası Havalimanı'nda korkunç bir kaza meydana geldi. ABD basınında yer alan haberlerde, Delta Air Lines'a ait bir uçağın lastiğinin değişim sırasında patlaması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı ifade edildi.
Söz konusu lastiğin uçaktan söküldüğü sırada patladığı belirtilen haberlerde, uçağın geçtiğimiz pazar günü Las Vegas'tan Atlanta'ya geldiği aktarıldı.
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