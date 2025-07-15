ABD'de haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
ABD'de enflasyon haziran ayında aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda ise yüzde 2,7 artış gösterdi.
ABD'de 2025 yılı haziran ayı tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verileri açıklandı.
ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, tüketici fiyatları haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 artarken aylık bazda yüze 0,3 arttı.
Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) haziranda yıllık bazda yüzde 2,6, aylık bazda ise yüzde 0,3 artacağı öngörülüyordu.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol